Виступ Байдена у Варшаві та візит прем'єра Італії до Києва: новини за 21 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові за добу ліквідували 760 російських солдатів. За даними на сьогодні, втрати росіян в Україні склали 144 440 осіб.

За даними британської розвідки, причиною значних збитків медичним та освітнім установам, а також високих жертв серед мирного населення України є нерозбірливе використання російською армією артилерії та інших систем вогню.

Російські війська обстріляли центр Херсона, потрапивши у зупинку та житловий будинок. Внаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення.

Байден виступив з історичною промовою у Варшаві

Американський лідер виступив із промовою до роковин вторгнення Росії до України.

Зокрема, він анонсував нові санкції проти РФ, які будуть запроваджені спільно з партнерами.

Прем'єр Італії прибула до Києва

Джорджія Мелоні під час візиту до Києва заявила, що Італія розглядає можливість поставки додаткового ППО для України, проте питання передачі літаків поки не стоїть на порядку денному.

При цьому вона додала, що Італія в рамках нового пакету військової допомоги Україні надасть не лише ЗРК SAMP-T, а й комплекси Skyguard та Spike.

Мелоні також заявила, що Італія планує провести конференцію з питань відновлення України, яка має відбутися у квітні цього року.

ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за незаконну анексію окупованих територій України

Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти Росії за незаконне "визнання" окупованих територій України. Рішення про продовження санкцій набуде чинності 23 лютого.

Росія планує взяти під контроль Білорусь до 2030 року

Російський уряд планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал Білорусі до 2030 року. План поглинання Білорусі поділено на три етапи – до 2022, 2025 та 2030 років.

Путін скаржиться, що Україна відкрито заявляє про намір відвоювати острів

Російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до Федеральних зборів звинуватив Україну в намірах вдарити по окупованому Криму. І нібито їй допомагають союзники.

Росія припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

За його словами, перш ніж повернутися до обговорення питання повернення до Договору, Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали. Тобто, сукупний потенційний удар Альянсу.

Понад 20 країн ЄС підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що близько 22 країн Європейського союзу підтримують спільну закупівлю боєприпасів для України.

У Білорусі затвердили смертну кару за "держзміну"

Палата представників Білорусі затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за "державну зраду".

РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

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