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Україна отримає від Італії три системи ППО, - Мелоні

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Київ, Вівторок 21 лютого 2023 20:39
Україна отримає від Італії три системи ППО, - Мелоні Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр Італії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Італія в рамках нового пакету військової допомоги Україні надасть не лише ЗРК SAMP-T, а й комплекси Skyguard та Spike.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр Італії Джорджа Мелоні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру... Ми багато працювали над цим разом з Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T - це дуже важливо, але у новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО - Skyguard і Spike", - зазначила прем'єр.

За її словами, наразі стратегічною метою є захист української критичної інфраструктури. Також Італія планує допомогти нашій країні з розмінуванням територій.

Прем’єр Італії додала, що під час її візиту відбулася передача Україні генераторів.

У свою чергу, Зеленський назвав шостий пакет допомоги від Італії "потужним".

"SAMP-T - це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство прем'єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО - ред.), щоб захищати життя наших людей", - заявив голова держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мелоні 21 лютого прибула до Києва з робочим візитом.

Італійський прем'єр заявила, що її країна розглядає передачу Україні додаткових систем ППО. Про літаки подібні розмови не ведуться.

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