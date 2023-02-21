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Байден анонсував нові санкції проти РФ до роковин вторгнення в Україну

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Варшава, Вівторок 21 лютого 2023 19:07
Байден анонсував нові санкції проти РФ до роковин вторгнення в Україну Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу американського лідера у Варшаві.

"Цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти Росії разом із нашими партнерами", - заявив він.

Нагадаємо, міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Додамо, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Очікується, що буде запроваджено персональні санкції проти росіян, відповідальних за агресію проти України. Крім того, увага буде приділена питанням обходу РФ санкцій.

Раніше повідомлялося, що ЄС "на вірному шляху" до ухвалення нових санкцій проти Росії, які будуть введені до роковин вторгнення в Україну.

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