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Росіяни стріляють без розбору: британська розвідка назвала причину високих жертв серед мирних

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 08:47
Росіяни стріляють без розбору: британська розвідка назвала причину високих жертв серед мирних Фото: окупанти б'ють без розбору, вбиваючи мирне населення (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Причиною значних збитків медичним та освітнім установам, а також високих жертв серед мирного населення України є безрозбірливе використання російською армією артилерії та інших систем вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Серед них 7 199 убитих та 11 756 поранених. При цьому 697 жертв серед цивільного населення зафіксовано у січні 2023 року.

УВКПЛ заявило, що, на його думку, фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, ймовірно, було вбито понад 16 000 мирних жителів. Дані за січень 2023 року показали, що насильство тривало вздовж лінії фронту завдовжки 1200 км, але здебільшого було зосереджено в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність та тенденція до збільшення збитків як медичним, так і освітнім установам.

Ці інциденти та зростання жертви серед цивільного населення значною мірою пов'язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії та інших систем зонального вогню, вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Втрати росіян залишаються високими

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