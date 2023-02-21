Боїться за Крим? Путін жаліється, що Україна відкрито заявляє про намір відвоювати півострів

Росія цинічно звинувачує Україну у намірах вдарити по окупованому Криму. І нібито в цьому їй допомагають союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

"Ті, хто спланували нову атаку на Донецьк, на Донбас, чітко розуміли, що наступна мета - удар по Криму, ми це знали та розуміли, а Київ про це відкрито каже", - заявив Путін.

Також глава Кремля заявив цинічно про "захист своїх людей і свого будинку".

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці розповіли про неминучу деокупацію Криму.

Додамо, як раніше заявили в США, Україна має право атакувати російські військові об'єкти у Криму.

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