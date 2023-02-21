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Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, - Путін

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Вівторок 21 лютого 2023 12:52
Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, - Путін Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

При цьому диктатор підкресли, що йдеться саме при призупинку участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

За його словами, перш ніж повернутися до обговорення питання повернення до Договору Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція і Британія, та як країна-агресор буде враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

Зазначимо, що договір, що підписаний між Росією та США, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні пригрозив "розширити війну", якщо міжнародні партнери передадуть Україні далекобійну зброю.

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Володимир Путін Російська Федерація
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