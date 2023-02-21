Понад 20 країн ЄС підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України, - міністр

Близько 22 країни Європейського союзу підтримують спільну закупівлю боєприпасів для України. Відповідне рішення обговорили у Брюсселі вчора.

Про це заявила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на STA .

"Як заявила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі, Словенія входить до числа 22 країн Євросоюзу, які підтримують спільну закупівлю ЄС боєприпасів для України", - зазначає словенське видання.

За словами міністра, глави Міністерств оборони країн ЄС обговорять створення механізму спільних закупівель на неформальній зустрічі в Стокгольмі. Вона запланована на початок березня.

Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, щоб допомогти у війні.

Водночас він зазначає, що проблема з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішена через систему спільних закупівель.

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