ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за незаконну анексію окупованих територій України

Рада Європейського союзу вирішила продовжила санкції проти Росії за незаконне "визнання" окупованих територій України. Обмеження продовжили ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

"Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права. На підставі перегляду Рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Рішення про продовження санкцій ухвалили вчора, 20 лютого, воно набуде чинності 23 лютого.

Варто зазначити, що мова йде про санкції, які були запроваджені 23 лютого 2022 року у відповідь на "визнання" Росією так званих "ЛДНР".

У жовтні ці санкції розширили після оголошення анексії Кремлем окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель запевнив, що ЄС у будь-якому разі схвалить нові санкції проти РФ до 24 лютого.

Також раніше стало відомо, що постпреди ЄС хочуть погодити десятий пакет санкцій проти Росії на засіданні 22 лютого.

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