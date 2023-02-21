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Італія планує у квітні провести конференцію з відновлення України

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Вівторок 21 лютого 2023 22:12
Італія планує у квітні провести конференцію з відновлення України Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Італія планує провести конференцію з питань відновлення України, яка має відбутися у квітні цього року.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми багато говорили про питання відновлення - не лише після завершення війни. Наразі відновлення зруйнованої будівлі - це сигнал надії, який означає, що на Україну покладаються. Італія працює над конференцією з відновлення, яка має відбутися у квітні", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що Британія має намір організувати конференцію з відновлення України. Вона має відбутися у червні.

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Італія Війна Росії проти України інфраструктура
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