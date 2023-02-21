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Російські війська обстріляли зупинку в Херсоні: є загиблі та поранені

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Херсон, Вівторок 21 лютого 2023 12:54
Російські війська обстріляли зупинку в Херсоні: є загиблі та поранені Фото: російські війська обстріляли зупинку в Херсоні та влучили у житловий будинок (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 21 лютого обстріляли центр Херсона. Ворог влучив у зупинку та житловий будинок, є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

"Росіяни обстріляли центр Херсона, є влучання у зупинку громадського транспорту. На зупинці в цей час знаходилася велика кількість людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених", - пише видання.

Також, за даними місцевих ЗМІ, є влучання ракет у житловий будинок в центрі міста.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що жителі Херсона чули вибухи. Як згодом стало відомо, російські війська вдарили по місту з РСЗВ.

Додамо, що минулої доби путінські війська 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.

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Херсон Війна Росії проти України
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