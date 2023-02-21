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Знищено десяток танків і 760 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Київ, Вівторок 21 лютого 2023 08:45
Знищено десяток танків і 760 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: втрати російських військ складають вже близько 144 440 вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Також було знищено десяток танків і 5 БПЛА ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3326 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 6562 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2338 (+4) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 243 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023 (+5),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5210 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 226 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці зупинили 11 атак ворога у трьох областях та знищили ЗРК і батарею РСЗВ російських військ.

Також ми писали про те, що українські прикордонники контратакували під Бахмутом та знищили шість окупантів.

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