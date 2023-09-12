"Вишки Бойка" під контролем України і глава МЗС Німеччини відвідала Київ: новини за 11 вересня

Вчора, 11 вересня 2023 року, Україна повернула контроль над так званими "вишками Бойка" у Чорному морі. А до Києва завітала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі

Україна повернула нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Контроль над так званими "вишками Бойка" встановлений завдяки унікальній спецоперації.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, повідомили в ГУР.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало унікальні фотографії спеціальної операції.

Докладніше про "вишки Бойка", де вони знаходяться та чому важливо відновити над ними контроль, - у матеріалі РБК-Україна.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва у понеділок, 11 вересня. Її візит не анонсувався раніше, ймовірно, з метою безпеки.

"Україна також захищає свободу й всіх нас з величезною мужністю і рішучістю. Так само як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", - заявила вона, прибувши до Києва.

Вона додала, що зараз в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина у будь-якому випадку передасть Україні крилаті ракети Taurus.

Потім президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Сторони, зокрема, обговорили посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Буданов розповів, що впливає на швидкість контрнаступу ЗСУ

Наявність протитанкових комплексів та дронів-камікадзе знизили ефективність бронетехніки у війні та вплинули на контрнаступ ЗСУ.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, на контрнаступ також впливають погодні умови оскільки у холоді та бруді воювати завжди складніше.

"Але давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках триватимуть. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", - сказав Буданов.

Глава ГУР зазначив, що ефективність застосування будь-якої бронетанкової техніки знизила велика кількість переносних протитанкових комплексів та дронів-камікадзе.

Зеленський зробив заяву про ATACMS та пояснив, чому "щасливого кінця війни не буде"

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені.

Зеленський зазначив, що сподівається на розмову із президентом США Джо Байденом щодо передачі Україні ATACMS. Він додав, що думка та підтримка Байдена дуже важлива.

"Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", - сказав він.

Президент додав, що це буде не перша розмова з Байденом з приводу ATACMS.

"Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Україні дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, і саме для цього й потрібні ATACMS. З цією ж метою слід якомога швидше пересадити льотчиків Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі.

"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога - єдина річ, яка може принести деокупацію, і не дати Росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу", - додав Зеленський.

Україна та Німеччина хочуть побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС

Україна та Німеччина підписали декларацію про намір побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.

Під час свого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що співпрацю України та Німеччині в енергетичній сфері має бути тіснішою. Вона вважає, що Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії.

Тож Бербок заявила, що н авколо Чорнобильської АЕС у майбутньому можуть побудувати вітрову електростанцію. На зустрічі в Мінприроди України було підписано відповідну декларацію про наміри.

Окрім того, Бербок відвідала електропідстанцію в 50 км від Києва. Ця станція має потужність близько 2 тисяч мегават, розміщена на площі близько 40 га та відповідає за значну частину електропостачання регіону.

Умєров провів першу телефонну розмову з Остіном: про що говорили міністри

Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Глава Пентагону привітав Умєрова з призначенням і підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Крім цього, міністр Остін розказав оновлену інформацію про діяльність США щодо надання допомоги у сфері безпеки. До того ж вони обмінялися думками щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу.

Остін і Умєров також обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі "Рамштайн".

ЄС засудив "вибори" в окупації: керівництво РФ відповість за незаконні дії

ЄС рішуче засудив проведення нелегітимних так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України і заявив, що російське керівництво має понести за це відповідальність.

"Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій", - сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ЄС не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих "виборів", ні їхні результати. Водночас політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, мають понести відповідальність за ці незаконні дії.

Зазначається, що ці незаконні псевдовибори в Україні відбулися в умовах примусової та незаконної видачі Росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян та нелегітимно призначеної влади на окупованих територіях України.

Отримаємо F-16 вже у лютому? Ігнат відреагував на чутки про передачу Україні винищувачів

Точні терміни передачі Україні американських винищувачів F-16 поки що спрогнозувати неможливо. Оптимальним варіантом для нашої країни будуть постачання на початку наступного року.

Спікер прокоментував інформацію The Wall Street Journal про те, що Україна очікує застосувати F-16 для захисту неба вже в лютому 2024 року.

За словами Ігната, видання узагальнило всі заяви про передачу F-16, які робили європейські, американські та українські політики. При цьому прогнози з цього питання є різними.

"Тому сказати точно, коли це станеться, неможливо сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного року - це те, що було б досить непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше", - додав спікер Повітряних сил.

Курс долара у 2024 році може значно зрости: чого очікувати українцям

Офіційний прогноз Мінекономіки щодо середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар.

"На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/долар", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Офіційний прогноз курсу гривні до долара готує Мінекономіки. Цей прогноз входить до економічного макропрогнозу уряду, який він затверджує наприкінці серпня при підготовці проекту бюджету на наступний рік. Постанова уряду з макропрогнозом поки що не оприлюднена. Цей прогноз жодним чином не впливає на офіційний курс, який встановлює Національний банк.