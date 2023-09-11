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Контроль України над "вишками Бойка": розвідка показала фото спецоперації

Понеділок 11 вересня 2023 16:17
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Контроль України над "вишками Бойка": розвідка показала фото спецоперації Фото: розвідка показала фото спецоперації ГУР на "вишках Бойка" (t.me/DIUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли встановити контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. З'явилися унікальні фотографії спеціальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

У розвідці уточнюють, що спецоперація складалася з:

  • прориву до "вишок Бойка" на надувних човнах;
  • зачистки об'єктів та демонтажу засобів розвідки росіян;
  • зіткнення з авіацією РФ;
  • евакуації "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Фото: спецоперація ГУР на "вишках Бойка" (t.me/DIUkraine)

Контроль над "вишками Бойка"

Нагадаємо, сьогодні у ГУР розповіли, що Україна повернула контроль над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі.

Росія захопила їх ще у 2015 році, а з початку повномасштабного вторгнення застосовувала у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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