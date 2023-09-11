Контроль України над "вишками Бойка": розвідка показала фото спецоперації

Українські військові змогли встановити контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. З'явилися унікальні фотографії спеціальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

У розвідці уточнюють, що спецоперація складалася з:

прориву до "вишок Бойка" на надувних човнах;

зачистки об'єктів та демонтажу засобів розвідки росіян;

зіткнення з авіацією РФ;

евакуації "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Фото: спецоперація ГУР на "вишках Бойка" (t.me/DIUkraine)

Контроль над "вишками Бойка"

Нагадаємо, сьогодні у ГУР розповіли, що Україна повернула контроль над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі.

Росія захопила їх ще у 2015 році, а з початку повномасштабного вторгнення застосовувала у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.