Умєров провів першу телефонну розмову з Остіном: про що говорили міністри

Глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням та підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Крім цього, міністр Остін надав оновлену інформацію про діяльність США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з Умеровим щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу.

Остін та Умєров також обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі "Рамштайн".

Крім цього, обидва міністри пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Умєров став міністром оборони України

Верховна рада 6 вересня призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Першого дня на посаді Умєров поділився планами своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.