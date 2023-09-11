ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров провів першу телефонну розмову з Остіном: про що говорили міністри

Понеділок 11 вересня 2023 19:30
UA EN RU
Умєров провів першу телефонну розмову з Остіном: про що говорили міністри Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням та підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Крім цього, міністр Остін надав оновлену інформацію про діяльність США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з Умеровим щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу.

Остін та Умєров також обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі "Рамштайн".

Крім цього, обидва міністри пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Умєров став міністром оборони України

Верховна рада 6 вересня призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Першого дня на посаді Умєров поділився планами своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Рустем Умєров Війна Росії проти України
NEWS
Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко
Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко
DAILY
Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни