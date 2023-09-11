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Посилення ППО та вступ до Євросоюзу: Зеленський провів переговори з главою МЗС Німеччини

Київ, Понеділок 11 вересня 2023 17:52
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Посилення ППО та вступ до Євросоюзу: Зеленський провів переговори з главою МЗС Німеччини Фото: президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Сторони, зокрема, обговорили посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Він зазначив, що Україна цінує підтримку з боку Німеччини, зокрема новий пакет військової допомоги.

За словами президента, головними темами під час переговорів стали:

  • оборонне співробітництво;
  • захист цивільного життя в Україні, зокрема енергетики;
  • європейська інтеграція України та прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Як уточнили в Офісі президента, глава держави детально розповів про потреби українських захисників. Порушувалося питання подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту південних регіонів та зернового коридору. Також обговорювалися постачання артилерії та далекобійних ракет.

"Дякую канцлеру Олафу Шольцу, його команді та всьому німецькому народу! Дійсно відчуваємо, наскільки сильна Німеччина у захисті свободи", - додав Зеленський.

Візит Бербок

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, в Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона вже провела зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою та анонсувала нову допомогу нашій країні для підготовки до зими.

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