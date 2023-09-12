"Вышки Бойко" под контролем Украины и глава МИД Германии посетила Киев: новости за 11 сентября
Вчера, 11 сентября 2023 года, Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море. А Киев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.
РБК-Украина собрала главные новости за 11 сентября.
Война России против Украины: последние новости
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Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море
Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми "вышками Бойко" установлен благодаря уникальной спецоперации.
"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.
Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.
Позже Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало уникальные фотографии специальной операции.
Более подробно о "вышках Бойко", где они находятся и почему важно восстановить над ними контроль, - в материале РБК-Украина.
Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев в понедельник, 11 сентября. Ее визит не анонсировался ранее, вероятно, в целях безопасности.
"Украина также защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нас, она тоже может положиться на нас", - заявила она, прибыв в Киев.
Она добавила, что сейчас в ЕС готовится решение о начале переговоров по вступлению Украины.
Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия в любом случае передаст Украине крылатые ракеты Taurus.
Затем президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Буданов рассказал, что влияет на скорость контрнаступления ВСУ
Наличие противотанковых комплексов и дронов-камикадзе снизили эффективность бронетехники в войне и повлияли на контрнаступление ВСУ.
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, на контрнаступление также влияют погодные условия поскольку в холоде и грязи воевать всегда сложнее.
"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно так же. Боевые действия и наступление на всех направлениях будут продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", - сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что эффективность применения любой бронетанковой техники снизило большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе.
Зеленский сделал заявление об ATACMS и объяснил, почему "счастливого конца войны не будет"
Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.
Зеленский отметил, что надеется на разговор с президентом США Джо Байденом о передаче Украине ATACMS. Он добавил, что мнение и поддержка Байдена очень важна.
"Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", - сказал он.
Президент добавил, что это будет не первый разговор с Байденом по поводу ATACMS.
"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украине очень важно не делать паузу в контрнаступлении, и именно для этого и нужны ATACMS. С этой же целью следует как можно скорее пересадить летчиков Воздушных сил ВСУ на западные истребители.
"Мы все хотим достичь успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа - единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз", - добавил Зеленский.
Украина и Германия хотят построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС
Украина и Германия подписали декларацию о намерении построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.
Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что сотрудничество Украины и Германии в энергетической сфере должно быть более тесным. Она считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии.
Поэтому Бербок заявила, что вокруг Чернобыльской АЭС в будущем могут построить ветровую электростанцию. На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.
Кроме того, Бербок посетила электроподстанцию в 50 км от Киева. Эта станция имеет мощность около 2 тысяч мегаватт, размещена на площади около 40 га и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.
Умеров провел первый телефонный разговор с Остином: о чем говорили министры
Министр обороны США Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.
Кроме этого, министр Остин рассказал обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности. К тому же они обменялись мнениями относительно приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.
Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".
ЕС осудил "выборы" в оккупации: руководство РФ ответит за незаконные действия
ЕС решительно осудил проведение нелегитимных так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины и заявил, что российское руководство должно понести за это ответственность.
"Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что ЕС не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых "выборов", ни их результаты. В то же время политическое руководство России и лица, причастные к их организации, должны понести ответственность за эти незаконные действия.
Отмечается, что эти незаконные псевдовыборы в Украине состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан и нелегитимно назначенной власти на оккупированных территориях Украины.
Получим F-16 уже в феврале? Игнат отреагировал на слухи о передаче Украине истребителей
Точные сроки передачи Украине американских истребителей F-16 пока спрогнозировать невозможно. Оптимальным вариантом для нашей страны будут поставки в начале следующего года.
Спикер прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Украина ожидает применить F-16 для защиты неба уже в феврале 2024 года.
По словам Игната, издание обобщило все заявления о передаче F-16, которые делали европейские, американские и украинские политики. При этом прогнозы по этому вопросу различны.
"Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года - это то, что было бы достаточно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", - добавил спикер Воздушных сил.
Курс доллара в 2024 году может значительно возрасти: чего ждать украинцам
Официальный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар.
"На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/доллар", - сказал министр финансов Сергей Марченко.
Официальный прогноз курса гривны к доллару готовит Минэкономики. Этот прогноз входит в экономический макропрогноз правительства, который оно утверждает в конце августа при подготовке проекта бюджета на следующий год. Постановление правительства с макропрогнозом пока не обнародовано. Этот прогноз никак не влияет на официальный курс, который устанавливает Национальный банк.
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