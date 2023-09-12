"Вышки Бойко" под контролем Украины и глава МИД Германии посетила Киев: новости за 11 сентября

Вчера, 11 сентября 2023 года, Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море. А Киев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Война России против Украины: последние новости

Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море

Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми "вышками Бойко" установлен благодаря уникальной спецоперации.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.

Позже Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало уникальные фотографии специальной операции.

Более подробно о "вышках Бойко", где они находятся и почему важно восстановить над ними контроль, - в материале РБК-Украина.

Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев в понедельник, 11 сентября. Ее визит не анонсировался ранее, вероятно, в целях безопасности.

"Украина также защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нас, она тоже может положиться на нас", - заявила она, прибыв в Киев.

Она добавила, что сейчас в ЕС готовится решение о начале переговоров по вступлению Украины.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия в любом случае передаст Украине крылатые ракеты Taurus.

Затем президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Буданов рассказал, что влияет на скорость контрнаступления ВСУ

Наличие противотанковых комплексов и дронов-камикадзе снизили эффективность бронетехники в войне и повлияли на контрнаступление ВСУ.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, на контрнаступление также влияют погодные условия поскольку в холоде и грязи воевать всегда сложнее.

"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно так же. Боевые действия и наступление на всех направлениях будут продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что эффективность применения любой бронетанковой техники снизило большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе.

Зеленский сделал заявление об ATACMS и объяснил, почему "счастливого конца войны не будет"

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

Зеленский отметил, что надеется на разговор с президентом США Джо Байденом о передаче Украине ATACMS. Он добавил, что мнение и поддержка Байдена очень важна.

"Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", - сказал он.

Президент добавил, что это будет не первый разговор с Байденом по поводу ATACMS.

"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украине очень важно не делать паузу в контрнаступлении, и именно для этого и нужны ATACMS. С этой же целью следует как можно скорее пересадить летчиков Воздушных сил ВСУ на западные истребители.

"Мы все хотим достичь успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа - единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз", - добавил Зеленский.

Украина и Германия хотят построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС

Украина и Германия подписали декларацию о намерении построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.

Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что сотрудничество Украины и Германии в энергетической сфере должно быть более тесным. Она считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии.

Поэтому Бербок заявила, что вокруг Чернобыльской АЭС в будущем могут построить ветровую электростанцию. На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.

Кроме того, Бербок посетила электроподстанцию в 50 км от Киева. Эта станция имеет мощность около 2 тысяч мегаватт, размещена на площади около 40 га и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

Умеров провел первый телефонный разговор с Остином: о чем говорили министры

Министр обороны США Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

Кроме этого, министр Остин рассказал обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности. К тому же они обменялись мнениями относительно приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".

ЕС осудил "выборы" в оккупации: руководство РФ ответит за незаконные действия

ЕС решительно осудил проведение нелегитимных так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины и заявил, что российское руководство должно понести за это ответственность.

"Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых "выборов", ни их результаты. В то же время политическое руководство России и лица, причастные к их организации, должны понести ответственность за эти незаконные действия.

Отмечается, что эти незаконные псевдовыборы в Украине состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан и нелегитимно назначенной власти на оккупированных территориях Украины.

Получим F-16 уже в феврале? Игнат отреагировал на слухи о передаче Украине истребителей

Точные сроки передачи Украине американских истребителей F-16 пока спрогнозировать невозможно. Оптимальным вариантом для нашей страны будут поставки в начале следующего года.

Спикер прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Украина ожидает применить F-16 для защиты неба уже в феврале 2024 года.

По словам Игната, издание обобщило все заявления о передаче F-16, которые делали европейские, американские и украинские политики. При этом прогнозы по этому вопросу различны.

"Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года - это то, что было бы достаточно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", - добавил спикер Воздушных сил.

Курс доллара в 2024 году может значительно возрасти: чего ждать украинцам

Официальный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар.

"На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/доллар", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Официальный прогноз курса гривны к доллару готовит Минэкономики. Этот прогноз входит в экономический макропрогноз правительства, который оно утверждает в конце августа при подготовке проекта бюджета на следующий год. Постановление правительства с макропрогнозом пока не обнародовано. Этот прогноз никак не влияет на официальный курс, который устанавливает Национальный банк.