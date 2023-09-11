Після "угону" Мі-8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатися у полон, - ГУР

Після того, як російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, кількість російських військових, які хочуть здатися в полон Збройних сил України, зросла на 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі "Радіо Свобода" .

"Є стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" - стрибок відбувся приблизно на 70% за день", - сказав він.

Юсов також прокоментував інформацію з Telegram-каналів про те, що людині, яка передасть Україні російський винищувач МіГ, можуть передати 2 млн доларів.

"Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", - сказав розвідник.

Зазначимо, що "Хочу жить" - це державний проєкт ГУР, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ та вберегти своє життя.

Спецоперація "Синиця"

23 серпня у мережі повідомляли про посадку в Україні російського вертольота Мі-8. Пізніше стало відомо, що це була унікальна операція української розвідки за участю представників інших Сил оборони. Гелікоптер вже найближчим часом вийде на бойове чергування у складі ЗСУ.

Російський пілот, який допоміг ГУР, зазначив, що головним мотивом його вчинку є категоричне несприйняття агресивної війни Кремля.

Більше про спецоперацію читайте за посиланням.

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