ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком, - Маляр
Сили оборони України протягом останнього тижня звільнили частину Опитного під Донецьком. Закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"У нас так само рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту.
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За її словами, Сили оборони мали протягом тижня частковий усіх в районі Новомайорського Донецької області (Маріупольський напрямок).
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"На тих частинках і ділянках, де мали успіх, наші Збройні сили наразі закріплюються", - сказала вона.
Раніше Генштаб повідомляв, що Збройні сили України провели успішні наступальні операції та просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.
Як заявив 10 вересня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста Авдіївка, в штурмових діях, "хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпились.