ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Отримаємо F-16 вже у лютому? Ігнат відреагував на чутки про передачу Україні винищувачів

Понеділок 11 вересня 2023 15:57
UA EN RU
Отримаємо F-16 вже у лютому? Ігнат відреагував на чутки про передачу Україні винищувачів Фото: у Повітряних силах відреагували на чутки про передачу Україні винищувачів F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Точні терміни передачі Україні американських винищувачів F-16 поки що спрогнозувати неможливо. Оптимальним варіантом для нашої країни будуть постачання на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Спікер прокоментував інформацію The Wall Street Journal про те, що Україна очікує застосувати F-16 для захисту неба вже в лютому 2024 року.

За словами Ігната, видання узагальнило всі заяви про передачу F-16, які робили європейські, американські та українські політики. При цьому прогнози з цього питання є різними.

"Тому сказати точно, коли це станеться, неможливо сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного року - це те, що було б досить непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше", - додав спікер Повітряних сил.

Він розповів, що процес підготовки полягає не лише у вивченні англійської мови, а й навчанні для того, щоб застосовувати літак. Зокрема, пілотам потрібно навчитися воювати на F-16.

Що передувало

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляло, що наша країна може задіяти F-16 раніше, ніж очікувалося.

Зокрема, неназвані представники нашої країни розраховують, що пілоти використовуватимуть американські винищувачі вже цієї зими.

За оцінками джерел видання в Україні, США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України F-16 Допомога Україні Військова допомога Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі
Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі
DAILY
Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни