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Мобілізація сотень тисяч людей боляче б'є по економіці Росії, - британська розвідка

Росія, Понеділок 11 вересня 2023 09:28
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Мобілізація сотень тисяч людей боляче б'є по економіці Росії, - британська розвідка Фото: мобілізація в Росії б'є економікою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мобілізація сотень тисяч людей для війни з Україною негативно впливає на економіку РФ. Перед президентськими виборами 2024 року нової мобілізації, швидше за все, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, до кінця 2023 року російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників. 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців. Ці цифри неможливо перевірити незалежно.

За даними британської розвідки, призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості. Інститут економічної політики Єгора Гайдара виявив, що нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

На відміну від призову на військову службу в інших країнах, в ІТ-секторі Росія зробила кроки щодо збереження робочої сили. Це, ймовірно, наголошує на особливо гострій нестачі в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-фахівців покинули Росію у 2022 році. Це відповідає 10% робочої сили ІТ-сектору.

Зокрема, 4 вересня 2023 року президент Путін підписав указ про збільшення віку звільнення від призову до армії для ІТ-фахівців із 27 до 30 років. Це показує, що мобілізація та заклик на військову службу в Росії посилили нестачу робочої сили у необоронному секторі.

"Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути подальших непопулярних мобілізацій", - зазначають у Міноборони Британії.

Мобілізація на території Росії

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться тимчасово окупованих територій України.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

Раніше в українській розвідці розповідали, що нова хвиля мобілізації може бути оголошена у Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Ймовірно, це станеться у вересні.

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