Росіяни обстріляли амбулаторію під Херсоном: є постраждалі, серед них фельдшер

Російські війська сьогодні, 11 вересня, обстріляли амбулаторію в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє, зокрема фельдшер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Близько 13:50 російські війська вчергове обстріляли Станіславську громаду Херсонського району.

У прокуратурі зазначили, що росіяни поцілили по будівлі медичної амбулаторії.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/pho.gov.ua)

"Мінно-вибухові травми отримала фельдшер амбулаторії - жінка 33 років та пацієнтка 63 років. Дані уточнюються", - пояснили правоохоронці.

Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ.

Росіяни атакували ще одне село під Херсоном

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що близько 14:00 російські окупаційні війська обстріляли село Садове.

"Внаслідок цього отримав поранення 50-річний чоловік. До лікарів він звернувся сам. Наразі проходить дообстеження", - повідомив очільник міста.

Ситуація у Херсонській області

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Зокрема, раніше росіяни обстріляли селище Сонячне, ворожі снаряди поцілили у приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.