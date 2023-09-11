В Генштабі дізнались про масштаби нової мобілізації в Росії

Під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

"У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб", - йдеться в зведенні 11 вересня.

Як зазначають в Генштабі, цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни - мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати", - додали військові.

Мобілізація у Росії

Раніше в українській розвідці розповідали, що нова хвиля мобілізації може бути оголошена у Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Ймовірно, це станеться у вересні. При цьому через контрнаступ українських сил Росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких тільки що мобілізували. Так, зокрема, відбувається на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію через втрати у війні проти України. Наприклад, щоб прискорити мобілізацію, у РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення., а також хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.