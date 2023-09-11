Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі

Україна повернула нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Контроль над так званими "вишками Бойка" встановлений завдяки унікальній спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram .

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, повідомили в ГУР.

Вишки Бойка

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, яке очолював Юрій Бойко.

Росія захопила її у 2012 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами. Вони використовуються як передові бази для військ.

Влітку 2022 року Україна завдала ударів по вишках. Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв біля острова Зміїний. Проте бійці ГУР відпрацювали по ворожому літаку.