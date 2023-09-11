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В "Армії дронів" озвучили кількість ворожої техніки, знищеної за тиждень

Понеділок 11 вересня 2023 17:27
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В "Армії дронів" озвучили кількість ворожої техніки, знищеної за тиждень Фото: "Армія дронів" знищила 201 одиницю техніки за тиждень (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

"Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. За тиждень було знищено 201 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його даними, в період з 4 по 11 вересня "Армією дронів" було знищено воїни 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок.

"Дрони за кілька тисяч доларів уражають російську техніку вартістю в десятки мільйонів. Розвиваємо оборонні інновації далі, щоб зберігати життя військових та технологічно перемагати на полі бою", - написав Федоров.

В &quot;Армії дронів&quot; озвучили кількість ворожої техніки, знищеної за тиждень

Фото: кількість знищеної техніки РФ (t.me/zedigital)

Армія дронів

Проект ініціативи United 24, який збирає кошти для операторів безпілотників та закупівлі дронів для українських військових.

Завдяки проекту вдалось підготувати понад 10 тисяч спеціалістів.

"Армія дронів" має відношення і до запуску ударних рот безпілотників. Планується запустити 60 таких рот.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" спільно з Держспецзв’язком передали 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

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