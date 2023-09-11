В "Армії дронів" озвучили кількість ворожої техніки, знищеної за тиждень

"Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. За тиждень було знищено 201 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його даними, в період з 4 по 11 вересня "Армією дронів" було знищено воїни 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок.

"Дрони за кілька тисяч доларів уражають російську техніку вартістю в десятки мільйонів. Розвиваємо оборонні інновації далі, щоб зберігати життя військових та технологічно перемагати на полі бою", - написав Федоров.

Фото: кількість знищеної техніки РФ (t.me/zedigital)

Армія дронів

Проект ініціативи United 24, який збирає кошти для операторів безпілотників та закупівлі дронів для українських військових.

Завдяки проекту вдалось підготувати понад 10 тисяч спеціалістів.

"Армія дронів" має відношення і до запуску ударних рот безпілотників. Планується запустити 60 таких рот.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" спільно з Держспецзв’язком передали 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

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