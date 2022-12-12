Виділення Україні 18 млрд євро від ЄС та новий пакет допомоги від Швеції: новини за вихідні

Країни ЄС досягли згоди про надання Україні 18 млрд євро

Країни Євросоюзу досягли угоди про виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

Рада ЄС досягла угоди щодо пакету законодавчих актів, яка дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція була прийнята сьогодні і буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення цього тижня.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції щодо підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю в обороні та енергетичній стабільності України", - написав глава української держави.

Україна створила унікальний дрон-камікадзе

Українські розробники створили унікальний дрон-камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів, а вага лише 75 кілограмів. Про це заявив керівник проектів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв.

За його словами, війна рухається до протистояння роботизованих безпілотних систем. Тому Україна розробила дрон, схожий на іранський "Шахед", але із важливим покращенням. Український безпілотник зможе атакувати цілі кілька разів.

Невеликий сніг та шквальний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 12 грудня, частина України накриє невеликий сніг, подекуди дощ. На лівобережній частині країни очікується сильний вітер.

На всій території України буде хмарно. На заході, на Житомирщині та в Карпатах місцями невеликий сніг. У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ із переходом у мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. На решті території дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, а на Лівобережжі подекуди пориви до 15-20 м/с. Температура повітря в середньому протягом доби +5+10 градусів. На заході не більше -1 -6 градусів, але в півночі від +3 до -2 градусів.