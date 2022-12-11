Окупанти обстріляли рятувальників, які доставляли гумдопомогу до Бахмута

Фото: окупанти обстріляли рятувальників, які доставляли гумодопомогу до Бахмута (t.me/dsns_telegram)

У неділю, 11 грудня, російські окупанти обстріляли авто рятувальників, які везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.