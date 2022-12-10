Фото: у Севастополі та Сімферополі пролунали сильні вибухи (Getty Images)

У тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі сьогодні ввечері, 10 грудня, було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

За словами очевидців, гучний вибух було чутно в районі аеропорту Севастополя. Водночас вибух у Сімферополі був чутний у Саках та Бахчисараї. За інформацією ТАСС, у Севастополі було чути звуки роботи системи ППО.