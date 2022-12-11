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Невеликий сніг та шквальний вітер: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Неділя 11 грудня 2022 15:38
Невеликий сніг та шквальний вітер: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра в Україні очікується дощ, мокрий сніг та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 12 грудня, частину України накриє невеликий сніг, місцями дощ. На лівобережній частині нашої країни очікується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра на всій території України буде хмарно. На заході, у Житомирській області та в Карпатах місцями невеликий сніг.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, а на Лівобережжі місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря у середньому впродовж доби +5 +10 градусів. На заході у межах -1 -6 градусів, а на півночі від +3 до -2 градусів.

Невеликий сніг та шквальний вітер: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

У столиці та Київській області завтра буде хмарна погода, вдень очікується дощ з переходом у сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі та вдень близько нуля градусів.

Нагадаємо, сьогодні низка потягів відстає від графіків через негоду на заході України.

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