Невеликий сніг та шквальний вітер: якою буде погода в Україні завтра
Завтра, 12 грудня, частину України накриє невеликий сніг, місцями дощ. На лівобережній частині нашої країни очікується сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні
За даними синоптиків, завтра на всій території України буде хмарно. На заході, у Житомирській області та в Карпатах місцями невеликий сніг.
У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, а на Лівобережжі місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря у середньому впродовж доби +5 +10 градусів. На заході у межах -1 -6 градусів, а на півночі від +3 до -2 градусів.
Погода у Києві
У столиці та Київській області завтра буде хмарна погода, вдень очікується дощ з переходом у сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі та вдень близько нуля градусів.
Нагадаємо, сьогодні низка потягів відстає від графіків через негоду на заході України.
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