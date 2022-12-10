Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні у суботу, 10 грудня. Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю.
При цьому медичні працівники, пацієнти та діти не постраждали.
Раніше РБК-Україна писало про вибухи у Херсоні.
Нагадаємо, зранку частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників, але вдень електропостачання та опалення було відновлено.
Окрім того, 9 грудня загарбники 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень.
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