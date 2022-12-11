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Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол

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Неділя 11 грудня 2022 12:00
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол Фото: посол України в Німеччині Олексій Макеєв (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина пообіцяла передати Україні більше зброї та боєприпасів. До того ж, країни ведуть перемовини щодо поставок сучасних танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag.

"У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", - сказав він.

Він зазначив, що не хоче чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд - натомість хоче змусити Німеччину надати те, що вона має, швидше, оскільки Україна не має часу чекати на зброю.

Макеєв наголосив, що українським військовим терміново потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів і боєприпасів.

"Крім того, ми ще ведемо переговори про поставку танків Marder і Leopard. Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом", - сказав посол.

Макеєв зазначив, що Україна очікує від німецького уряду більш оперативного реагування на наші конкретні пропозиції та запити. Він додав, що у цього спостерігається позитивна динаміка.

Нагадаємо, США схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Партнери очікують, що Берлін виконає свої зобов'язання.

Окрім того, німецький оборонний концерн Rheinmetall виготує для України нові зенітно-ракетні комплекси Skynex, які здатні збивати дрони та крилаті ракети.

РБК-Україна також повідомляло, що Німеччина не може відправити Patriot Україні, тому що їх немає на складах.

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