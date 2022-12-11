Аналізували плани окупантів. Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Під час засідання обговорювалися ситуація на фронті, необхідні кроки щодо відновлення енергетичної системи країни та аналіз розвідданих.
"Провів засідання Ставки. Серед основних тем: ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все докладно опрацьовуємо", - наголосив президент України.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було обговорено питання ситуації на фронті.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці останнього засідання Ставки, під час якого було розглянуто питання відновлення енергооб'єктів.
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