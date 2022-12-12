Выделение Украине 18 млрд евро от ЕС и новый пакет помощи от Швеции: новости за выходные

Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 млрд евро

Страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Совет ЕС достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято сегодня и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на этой неделе.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в обороне и энергетической стабильности Украины", - написал глава украинского государства.

Украина создала уникальный дрон-камикадзе

Украинские разработчики создали уникальный дрон-камикадзе. Дальность его полета составляет около тысячи километров, а вес всего 75 килограммов. Об этом заявил руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев.

По его словам, война движется к противостоянию роботизированных беспилотных систем. Поэтому Украина разработала дрон, похожий на иранский "Шахед", но с важным улучшением. Украинский беспилотник сможет атаковать цели несколько раз.

Небольшой снег и шквальный ветер: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 декабря, часть Украины накроет небольшой снег, местами дождь. На левобережной части страны ожидается сильный ветер.

На всей территории Украины будет облачно. На западе, в Житомирской области и в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях дождь с переходом в мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололедица. На остальной территории дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, а на Левобережье местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в среднем в течение суток +5 +10 градусов. На западе в пределах -1 -6 градусов, а на севере от +3 до -2 градусов.