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Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику

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Неділя 11 грудня 2022 14:56
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику Фото: Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Зеленського у Telegram.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - написав голова української держави.

Нагадаємо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

РБК-Україна також писало, що керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану Зеленським.

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Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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