ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни тиснуть на українських полонених, аби ті відмовлялися повертатися додому, - Лубінець

Новость на русском →
Київ, Субота 10 грудня 2022 12:19
Росіяни тиснуть на українських полонених, аби ті відмовлялися повертатися додому, - Лубінець Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти можуть тиснути на українських полонених. Зокрема, з метою, щоб ті відмовлялися від повернення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин, чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну", - розповів Лубінець.

Все інше, як наголосив омбудсмен, він розглядає як можливий тиск на українських громадян, щоб вони не поверталися додому.

"Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, також омбудсмен розповів, скільки українських полонених росіяни тримають у колонії в окупованій Оленівці.

Додамо, раніше в окупованих Пологах виявили локацію, де окупанти утримують полонених військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Дмитро Лубінець
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці