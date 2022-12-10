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У Криму горіли казарми, де розмістили сотні мобілізованих росіян, - соцмережі (відео)

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Крим, Субота 10 грудня 2022 15:21
У Криму горіли казарми, де розмістили сотні мобілізованих росіян, - соцмережі (відео) Фото: в мережі повідомили про пожежу в казармах в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Криму повідомили про пожежу в казармах, де розміщували мобілізованих окупантів. Мова може йти від сотень до тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Крим, в смт Совєтське, сьогодні, приблизно 6 ранку. Горить казарма, де розмістили кілька сотень (за деякими даними - кілька тисяч) мобіків (мобілізованих ред.). Є загиблі та поранені", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що українські ЗМІ опублікували супутникові знімки окупованого Криму та порахували кількість військових об'єктів на півострові.

Згідно з підрахунками, там знаходиться 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи, які Росія використовує у своїх інтересах.

Додамо, раніше в Севастополі окупанти заявляли про атаку безпілотника.

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