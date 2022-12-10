У Криму горіли казарми, де розмістили сотні мобілізованих росіян, - соцмережі (відео)
У тимчасово окупованому Криму повідомили про пожежу в казармах, де розміщували мобілізованих окупантів. Мова може йти від сотень до тисяч окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Крим, в смт Совєтське, сьогодні, приблизно 6 ранку. Горить казарма, де розмістили кілька сотень (за деякими даними - кілька тисяч) мобіків (мобілізованих ред.). Є загиблі та поранені", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що українські ЗМІ опублікували супутникові знімки окупованого Криму та порахували кількість військових об'єктів на півострові.
Згідно з підрахунками, там знаходиться 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи, які Росія використовує у своїх інтересах.
Додамо, раніше в Севастополі окупанти заявляли про атаку безпілотника.
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