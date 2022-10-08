Вибух і обвал на Кримському мосту: що відомо на цей момент

Сьогодні зранку, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Серед жителів окупованого півострова паніка, а російська влада тим часом почала шукати причетних.

Усі подробиці про вибух на Кримському мосту - в матеріалі РБК-Україна .

Масштабна пожежа та руйнування

Інформація про руйнування на Кримському мості почала ширитись після 6-ої ранку. Вже невдовзі в мережі з'явились перші фотографії та відео, на яких можна побачити палаючі цистерни з паливом та пошкодження на автошляху.

Ще пізніше стало відомо про те, що проїзд через Кримський міст закрили.

"Ведуться роботи щодо можливого запуску поромної переправи", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки "міністра транспорту" Микола Лукашенко.

Зрештою, через деякий час Лукашенко заявив, що погода наразі не дозволяє підготувати переправу.

"Поромна переправа готується до організації стабільної роботи. Погодні умови вводять свої корективи. Погода сьогодні не дозволяє взагалі нічого", - заявив так званий "міністр транспорту".

Реакція Росії

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін наказав прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків на Кримському мості.

Глави МНС та Мінтрансу РФ, згідно з російськими ЗМІ виїхали на місце інциденту.

"Реакція київського режиму на руйнування цивільної інфраструктури свідчить про його терористичну сутність", - заявила речник МЗС РФ Марія Захарова.

Версія Росії

"Сьогодні о 6:07 на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова", - повідомили в "Національному антитерористичному комітеті".

Також НАК заявив, що через деякий час у моста обвалились ще й два автомобільні прольоти, однак арка над судноплавною частиною не пошкоджена.

Російський пропагандист Володимир Соловйов оприлюднив відео на якому продемонстрований можливий момент вибуху на Кримському мосту.

На кадрах можна побачити нібито вибух вантажівки, внаслідок чого пожежа перекинулась на цистерни.

Також в мережі є й інше відео, яке було знято з іншого ракурсу. Тут також можна побачити момент вибуху.

Прогноз щодо ремонту, черги на АЗС й паніка

Кримська окупаційна "влада" заявила про організацію сухопутного коридору через окуповані території України, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі неможливо дати прогнози щодо термінів відновлення Кримського мосту.

Тим часом в окупованому Криму містяни масово вирушили за пальним, втім "влада" запевняє у тому, що усі заправки наразі працюють у штатному режимі.

Так зване "Міністерство промислової політики Криму" заявило про обмеження на продажі товарів в продуктових магазинах - 3 кілограми в одні руки. Пізніше представник окупаційної влади Олег Крючков заперечив цю інформацію й традиційно запевнив, у тому, що "паніки нєт".

При цьому "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що запасу пального вистачить на 40 діб, а продуктів вистачає. Але в місті все ж вводять обмежений продаж продуктів, а бензин у каністри наливати не будуть.

Реакція України

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, усе незаконне, що принесла окупаційна влада Росії до Криму - повинно бути зруйновано, вкрадене - повернуто Україні, а російське - вигнане.

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - зруйновані. Що на черзі, росіяни?"- пише пресслужба Міністерства оборони України.

Спецоперація СБУ?

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту може бути спецоперацією СБУ.

В держоргані наразі офіційно не коментують свою причетність до цих подій, втім натякають на це.