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У Зеленського відреагували на руйнування Кримського мосту

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Крим, Субота 08 жовтня 2022 10:03
У Зеленського відреагували на руйнування Кримського мосту Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу на Керченському мосту, що трапилась у суботу, 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене - повернуто Україні, усе російське окупаційне - вигнане", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що пошкодження Керченського мосту, що з'єднує територію Росії з окупованим Кримом, суттєво ускладнює окупантам постачання всього необхідного на півострів, у тому числі й зброї. Для України - це "великий плюс".

Нагадаємо, рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі.

РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту та відео з можливим моментом вибуху.

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Крымский мост
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