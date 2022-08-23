У Путина есть шанс сохранить Крымский мост: Данилов назвал условие
Президент России Владимир Путин может сохранить Крымский мост от уничтожения в случае, если по нему из полуострова будут выведены все оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в интервью Wyborcza.
"Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это военный объект (Крымский мост - ред.), через который перебрасываются подкрепления для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.
По его словам, если россияне откажутся убраться из временно оккупированного Крыма, то Украина "вышлет их оттуда".
Напомним, ранее Данилов заявил, что демилитаризация временно оккупированного Крыма с последующей его деоккупацией является вопросом повестки дня.
Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Крымский мост должен быть уничтожен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.