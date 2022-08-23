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У Путина есть шанс сохранить Крымский мост: Данилов назвал условие

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Киев, Вторник 23 августа 2022 15:21
У Путина есть шанс сохранить Крымский мост: Данилов назвал условие Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин может сохранить Крымский мост от уничтожения в случае, если по нему из полуострова будут выведены все оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в интервью Wyborcza.

"Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это военный объект (Крымский мост - ред.), через который перебрасываются подкрепления для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.

По его словам, если россияне откажутся убраться из временно оккупированного Крыма, то Украина "вышлет их оттуда".

Напомним, ранее Данилов заявил, что демилитаризация временно оккупированного Крыма с последующей его деоккупацией является вопросом повестки дня.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Крымский мост должен быть уничтожен.

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