У Путина есть шанс сохранить Крымский мост: Данилов назвал условие

Президент России Владимир Путин может сохранить Крымский мост от уничтожения в случае, если по нему из полуострова будут выведены все оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в интервью Wyborcza .

"Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это военный объект (Крымский мост - ред.), через который перебрасываются подкрепления для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.

По его словам, если россияне откажутся убраться из временно оккупированного Крыма, то Украина "вышлет их оттуда".