Сміливий вчинок. МЗС Естонії зраділо вибуху на Кримському мосту

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що підрив Кримського мосту міг бути операцією України. Водночас він радий цій новині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EADaily .

За словами міністр, Україна вже давно поставила на меті знищити Кримський міст. Він додав, що міст фізично не зруйнованих, однак рух зупинено, що є позитивним моментом.

Водночас Рейнсалу додав, що міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднував материкову частину країни й окупований півострів.

"Міст був важливий для Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) ще й як підтвердження, що "Крим назавжди залишиться з Росією", - підкреслив естонський міністр.

Рейнсалу не виключає, що підрив моста планувався саме сьогодні, оскільки вчора голова Кремля святкувався День народження.

"Я вважаю, що ця мета була вже дуже давно. Естонія, безумовно, вітає це і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - додав міністр підкресливши, що це був "сміливий вчинок".