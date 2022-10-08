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Бояться повторення? У Криму почали зупиняти фури, які їдуть у напрямку мосту

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 12:34
Бояться повторення? У Криму почали зупиняти фури, які їдуть у напрямку мосту Фото: у Криму почали зупиняти фури, які їдуть у напрямку мосту (t me chp_crimea)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Працівники Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ДІБДР) зупиняють фури, які їдуть із Криму у напрямку Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Також повідомляється, що фури накопичуються на великих стоянках та АЗС.

При цьому співрозмовник агентства не має інформації про те, як можна виїхати за межі Криму.

Зазначимо, що в російському "Національному антитерористичному комітеті" заявили, що на Кримському мості нібито стався підрив вантажного автомобіля, який спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

При цьому джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ.

Тим часом так звана "влада" півострова заявила про перекриття руху мостом і намір запустити поромну переправу через протоку.

Також зазначимо, що після пожежі у жителів Криму виникла паніка. На АЗС спостерігаються черги, а "влада" вводить обмежений продаж продуктів.

Усі подробиці про вибух на Кримському мосту - у матеріалі РБК-Україна.

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