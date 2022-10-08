ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ не дають прогнози щодо ремонту Кримського мосту, але заявляють про коридор через "нові регіони"

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 10:09
У РФ не дають прогнози щодо ремонту Кримського мосту, але заявляють про коридор через "нові регіони" Фото: в РФ не дають прогнози щодо ремонту Кримського мосту, але заявляють про коридор через "нові регіони" (t.me/informnapalm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кримська "влада" заявила про організацію сухопутного коридору через окуповані території України у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "радника глави Криму" Олега Крючкова в Telegram.

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - написав він.

При цьому Крючков додав, що на мосту пошкоджено лише одну нитку автомобільної частини. Дві лінії візуально цілі.

Крім того, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може дати прогнози щодо термінів відновлення Кримського мосту.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася пожежа. "Влада" Криму заявила про перекриття руху мостом. Там збираються запустити поромну переправу через протоку.

При цьому в РФ заявляють, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

Путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Крымский мост
NEWS
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході