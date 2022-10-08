У РФ не дають прогнози щодо ремонту Кримського мосту, але заявляють про коридор через "нові регіони"

Кримська "влада" заявила про організацію сухопутного коридору через окуповані території України у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "радника глави Криму" Олега Крючкова в Telegram .

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - написав він.

При цьому Крючков додав, що на мосту пошкоджено лише одну нитку автомобільної частини. Дві лінії візуально цілі.

Крім того, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може дати прогнози щодо термінів відновлення Кримського мосту.