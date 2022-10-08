Черги на АЗС та обмежений продаж продуктів: що відбувається в Криму після вибуху на мосту

Після пожежі на Кримському мосту серед жителів півострова виникла паніка. На АЗС спостерігаються черги, а так звана "влада" вводить обмежений продаж продуктів.

Що відбувається у Криму після вибуху на мосту - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Вибух та пожежа

Сьогодні зранку у мережі з'явилася інформація про вибух та масштабну пожежу на Кримському мості. Окупанти заявляють, що спалахнули залізничні цистерни. Проте опубліковані фото свідчать, що є руйнування секцій автомобільної частини мосту.

Росія заявляє, що на Кримському мосту нібито вибухнула вантажівка. В результаті цього, за версією росіян, загорілися цистерни на потязі та було пошкоджено полотно моста.

Окупанти перекрили проїзд через Кримський міст. Так звана "влада" півострова заявила, що запустить поромну переправу.

Черги на АЗС

Місцеві жителі після вибуху на мосту масово вирушили за пальним. Місцеві Telegram-канали публікують кадри, на яких помітні довжелезні черги біля АЗС.

Так звана "влада" запевняє, що усі заправки наразі працюють у штатному режимі.

Обмеження на продаж продуктів

У так званому "Міністерстві промислової політики Криму" заявили, що введуть обмеження у продуктових магазинах. Зокрема, мова йде про товари бакалійної групи: в одні руки до 3-х кілограмів.

Представник окупаційної влади Олег Крючков традиційно запевняє, що "паніки немає", а повідомлення про обмежений продаж нібито не відповідають дійсності. За його словами, росіяни нібито організують сухопутний коридор через окуповані території України.

При цьому так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що запасу пального вистачить на 40 діб, а продуктів вистачає. Але в місті все ж вводять обмежений продаж продуктів, а бензин у каністри наливати не будуть.

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