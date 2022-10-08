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В ЗСУ відреагували на обвал Кримського мосту: Нас цілком влаштовує

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Субота 08 жовтня 2022 14:04
В ЗСУ відреагували на обвал Кримського мосту: Нас цілком влаштовує Фото: голова прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українських військових повністю влаштовує ситуація, яка склалася сьогодні з Кримським мостом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".

Зазначимо, що сьогодні на Кримському мосту стався вибух та обвал.

Гуменюк відреагувала на цю подію та натякнула на можливу причетність ЗСУ. Так, вона зазначила, що наші захисники продовжують руйнувати плани російських окупантів з підтягування резервів на південь.

"Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ.

Також зазначимо, що так звана "влада" півострова заявила про перекриття руху мостом і намір запустити поромну переправу через протоку.

Усі подробиці про вибух на Кримському мосту - у матеріалі РБК-Україна.

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