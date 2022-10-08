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У Росії заявляють, що внаслідок вибуху на Кримському мосту є жертви

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Москва, Субота 08 жовтня 2022 14:08
У Росії заявляють, що внаслідок вибуху на Кримському мосту є жертви Фото: у Росії заявляють про жертв внаслідок вибуху на Кримському мосту (t me chp_crimea)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Слідчий комітет РФ заявляє, що в результаті вибуху на Кримському мосту загинули пасажири легкового автомобіля, що знаходився поряд з вантажівкою, яка підірвалася.

"Наразі з води вже піднято тіла двох загиблих - чоловіка і жінка, їхні особи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Також у Росії запевняють, що встановили особу власника вантажівки. Ним нібито виявився житель Краснодарського краю.

Нагадаємо, сьогодні на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після чого виникла пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту, тому рух ним перекрили.

У Росії заявляють, що причиною вибуху нібито став підрив вантажівки, яка рухалася мостом.

Більше детальніше про вибух на Кримському мосту можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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