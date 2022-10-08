Кримський міст закрили для проїзду
Рух Кримським мостом перекритий після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Обмежено рух по автомобільній та залізничній частинах. Ведуться роботи щодо можливого запуску поромної переправи", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки "міністра транспорту" Микола Лукашенко.
Він рекомендував утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Російські ЗМІ повідомили, що там горять цистерни з паливом.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову мету.
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