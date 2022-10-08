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Кримський міст закрили для проїзду

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Крим, Субота 08 жовтня 2022 08:31
Кримський міст закрили для проїзду Фото: Кримський міст закрили для проїзду (t.me/informnapalm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рух Кримським мостом перекритий після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Обмежено рух по автомобільній та залізничній частинах. Ведуться роботи щодо можливого запуску поромної переправи", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки "міністра транспорту" Микола Лукашенко.

Він рекомендував утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Російські ЗМІ повідомили, що там горять цистерни з паливом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову мету.

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