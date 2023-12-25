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Українська ППО збила ще один Су-34, а у Львові вибухнув газ в будинку: новини за вихідні

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 08:15
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Українська ППО збила ще один Су-34, а у Львові вибухнув газ в будинку: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

У Львові вибухнув газ у приватному будинку, в результаті чого загинули та постраждали люди. Тим часом українські військові збили четвертий за тиждень російський Су-34.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Новини за 23 грудня:

Новини за 24 грудня:

Вибух газу у Львові

В вечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ.

Вибух зруйнував опорні стіни, почалась пожежа. Внаслідок чого постраждали три людини (серед них двоє дітей). Їх стан неважкий. Крім того, загинули троє осіб.

Точні причини вибуху наразі не відомі, йдеться розслідування всіх обставин події.

Мінус чотири ворожих Су-34

В неділю українські сили протиповітряної оборони збили четвертий за тиждень російський бомбардувальник Су-34.

Попередні літаки були ліквідовані Україною в п'ятницю, 22 грудня.

В Сумській області родина отруїлась чадним газом

У суботу в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Є загиблі.

"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів", - повідомили в ДСНС.

Японія ухвалила рекордний оборонний бюджет на 2024 рік

Японія 2024 року витратить на оборону рекордні 56 мільярдів доларів. Це на 16,5% більше, ніж 2023 року. Рішення було ухвалено в рамках п'ятирічного плану модернізації оборонної позиції країни. Країна побоюється, що Китай та Росія нарощують свою військову міць і становлять загрозу її безпеці.

У бюджеті Японії на 2024 рік передбачено кошти на розробку нових можливостей для завдання ударів по цілях на території противника.

Рада ЄС продовжила регламенти для надзвичайних ситуацій в енергетиці

Рада Європейського союзу затвердила пролонгацію терміну застосування трьох спеціальних регламентів, розрахованих на надзвичайні ситуації в енергетиці.

Ці заходи були прийняті минулого року після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

В Естонії заявили, що готові видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку

Естонія готова видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку. Країна запропонувала укласти відповідну угоду.

Україна не подавала офіційного запиту, але, як зазначають в Естонії, МВС зверталося до українського посла і міністра внутрішніх справ України з проханням у разі потреби повідомити про біженців, які перебувають в Естонії.

Залужний отримав футболку з автографом Мессі

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі підписав для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного футболку американського "Інтера Маямі".

Умєров пояснив свої слова про чоловіків призовного віку за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров уточнив свої слова щодо українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Він зауважив, що мова йшла про запит на справедливість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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