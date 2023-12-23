В Естонії заявили, що готові видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, якого цитує ERR.

Він допустив, що Естонія може допомогти Україні і видати чоловіків-українців, які перебувають у країні.

"Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видачею її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії", - сказав він.

Україна не подавала офіційного запиту, але, як зазначають в Естонії, МВС зверталося до українського посла і міністра внутрішніх справ України з проханням у разі потреби повідомити про біженців, які перебувають тут.

Крім того, Лаурі Ляенеметс заявив, що найближчими днями запропонує письмову пропозицію про угоду між двома країнами.

Естонське видання додає, що наразі екстрадиція іноземця можлива лише в тому випадку, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 21 грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком від 25 до 60 років.

Пізніше у Міністерстві оборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

У Німеччині вже заявили, що не будуть змушувати українців до мобілізації.

Також додамо, що у Департаменті прикордонної та міграційної політики МВС Естонії заявили, що не будуть видавати українських біженців.