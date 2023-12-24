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Залужний отримав футболку з автографом Мессі: фото

Київ, Неділя 24 грудня 2023 11:48
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Залужний отримав футболку з автографом Мессі: фото Фото: Ліонель Мессі в складі "Інтера Маямі" (facebook.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі підписав для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного футболку американського "Інтера Маямі".

Про це заявив український бізнесмен Юрій Сапронов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook підприємця.

Український генерал отримав подарунок від культового футболіста. Колекцію презентів головнокомандувача ЗСУ поповнила футболка аргентинця.

За посередництва оборонця збірної України Сергія Кривцова український бізнесмен відвідав тренування "Інтера Маямі". Там він скористався нагодою підписати футболку з прізвищем Мессі для Залужного. Взамін чемпіон світу отримав випуск журналу TIME з інтерв'ю генерала.

Раніше Мессі передав футболку збірної Аргентини фонду підтримки України. Екіпірування чинного володаря "Золотого м'яча" віддали до платформи UNITED24. Окрім того, Кривцов розповідав про інтерес аргентинця та інших зірок "чапель" до подій в Україні.

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.

До слова, раніше пригадали найстарших володарів "Золотого м'яча" з Мессі в топ-5.

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Збройні сили України Валерій Залужний Месси
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