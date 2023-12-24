ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще один долітався. Українська ППО збила російський Су-34

Неділя 24 грудня 2023 22:41
UA EN RU
Ще один долітався. Українська ППО збила російський Су-34 Ілюстративне фото (t.me)
Автор: Валерія Поліщук

Українські сили протиповітряної оборони збили ще один російський бомбардувальник Су-34.

Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.

Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

"Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", - заявив він.

Збиття російських Су-34

22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.

Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

При цьому президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявляв, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є "одним із ключів до справедливого завершення війни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Су-24 Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ