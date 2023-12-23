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З-під завалів у Львові рятувальники дістали ще кілька тіл загиблих від вибуху

Львів, Субота 23 грудня 2023 23:34
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З-під завалів у Львові рятувальники дістали ще кілька тіл загиблих від вибуху Фото: під завалами у Львові знайшли тіла загиблих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

У Львові рятувальники знайшли під завалами тіла загиблих чоловіка та жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Львова Андрія Садового.

Під завалами знайшли тіло чоловіка віку приблизно 45 – 50 років. Також у суміжному будинку виявили тіло загиблої жінки близько 70 років.

"Причини смерті жінки з'ясовуються", - наголосив Андрій Садовий.

Оновлено 23:36 . За інформацією ДСНС, на місці події виявлено загиблу жінку і з-під завалів звільнено тіло загиблого чоловіка.

"Пожежа, що виникла на місці, ліквідована о 23:17. Підрозділами ДСНС продовжуються роботи з розбирання завалів", - зазначили рятувальники.

Оновлено 23:59. За словами мера Львова Садового, рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.

Вибух у Львові

23 грудня у приватному будинку Львова стався вибух . Поліція перекрила дороги поблизу місця інциденту.

Пізніше рятувальники заявили, що за попередньою інформацією вибух стався в гаражі приватного будинку. Крім того, з-під завалів урятували дитину.

Також стало відомо, що рятувальники дістали тіло жінкиіз-під завалів будинку.

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