З-під завалів у Львові рятувальники дістали ще кілька тіл загиблих від вибуху

У Львові рятувальники знайшли під завалами тіла загиблих чоловіка та жінки.

Під завалами знайшли тіло чоловіка віку приблизно 45 – 50 років. Також у суміжному будинку виявили тіло загиблої жінки близько 70 років.

"Причини смерті жінки з'ясовуються", - наголосив Андрій Садовий.

Оновлено 23:36 . За інформацією ДСНС, на місці події виявлено загиблу жінку і з-під завалів звільнено тіло загиблого чоловіка.

"Пожежа, що виникла на місці, ліквідована о 23:17. Підрозділами ДСНС продовжуються роботи з розбирання завалів", - зазначили рятувальники.

Оновлено 23:59. За словами мера Львова Садового, рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.

Вибух у Львові

23 грудня у приватному будинку Львова стався вибух . Поліція перекрила дороги поблизу місця інциденту.

Пізніше рятувальники заявили, що за попередньою інформацією вибух стався в гаражі приватного будинку. Крім того, з-під завалів урятували дитину.

Також стало відомо, що рятувальники дістали тіло жінкиіз-під завалів будинку.